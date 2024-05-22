يتميز برج الجدي بأنه حنون رومانسي وجاد في التعاملات، يختار أصدقائه بعناية، ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في الأمور المهمة، يبحث وضع أهداف ويسعى لتحقيقها للوصول إلى حلمه الأهداف التي تسهل عليه الحصول على حلمه.

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي اليوم مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي أنه قبل البدء في مشروعك حاول أن تضع حدود أثناء الاتفاق، على أن تكون الأرباح تكملة لمشروعك وتوسيعه.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بتبادل الهدايا والاحترام بينك وبين شريك حياتك وتخلص من الدخول في أي علاقات سامة، وحاول أن تقدر نفسك في العلاقات مع الآخرين.