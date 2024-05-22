رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يتميز برج الجدي بأنه حنون رومانسي وجاد في التعاملات، يختار أصدقائه بعناية،  ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في الأمور المهمة، يبحث وضع أهداف ويسعى لتحقيقها للوصول إلى حلمه الأهداف التي تسهل عليه الحصول على حلمه.

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي اليوم مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي أنه قبل البدء في مشروعك حاول أن تضع حدود أثناء الاتفاق، على أن تكون الأرباح تكملة لمشروعك وتوسيعه.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بتبادل الهدايا والاحترام بينك وبين شريك حياتك وتخلص من الدخول في أي علاقات سامة، وحاول أن تقدر نفسك في العلاقات مع الآخرين.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي السبت 18-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 15-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار