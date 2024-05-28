عزت إبراهيم: رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على مجزرة رفح مخيب

قدّم الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، التعازي في استشهاد جندي مصري، على الشريط الحدودي.

تحذير مصر من اتساع رقعة الصراع

وأشار «إبراهيم» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أنّ ما حدث اليوم بشأن استشهاد الجندي المصري على معبر رفح، هو ما حذّرت منه مصر، بشأن اتساع رقعة الصراع، منوها إلى أنّ الاقتراب من الحدود المصرية سيكون له تبعات.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أنّ استشهاد الجندي يؤكد ضرورة رجوع إسرائيل للخلف، لأنّ هذا وقت العقل، ويجب أن تحسب حساباتها جيدًا، لتجنب الدخول في مرحلة صعبة.

واستنكر رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية، على مجزرة رفح الفلسطينية، وقصف الخيام وقتل العزل: «كان مخيبًا».