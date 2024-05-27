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ريهام حجاج عن حادث رفح الفلسطينية: «مهما طال الزمن فوعد الله حق»

كتب:

أحمد شعراني
11:45 م | الإثنين 27 مايو 2024
ريهام حجاج

ريهام حجاج

هاجمت الفنانة ريهام حجاج، العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، الذي استهدف خيام الفلسطينيين النازحين داخل خيامهم. 

وكتبت الفنانة ريهام حجاج عبر صحفتها على «إنستجرام»: «مهما طال الظلم والقهر والافتراء والمرض إللي في قلوبهم، مهما طال الزمن، فوعد الله حق، الله العدل رب العرش العظيم.. القضية محسومة بعون الله».

وعن مستجدات الحادث، قال منذ قليل يوسف أبو كويك مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد الشهداء، نتيجة المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق النازحين بالمنطقة الشمالية الغربية من رفح الفلسطينية، إلى 45 شهيدا.

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