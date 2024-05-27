سميرة سعيد عن حادث رفح الفلسطينية: «كده مش دنيا.. كده غابة»

هاجمت الفنانة سميرة سعيد، العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية الذي ‏استهدف النَّازحين الأبرياء في خيامهم، وفي المناطق التي خدع أهل غزة، وزعم لهم أنها ‏مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، التي راح ضحيتها ‏عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنِّساء والأطفال.

وعلقت سميرة سعيد على الحادث عبر صفحتها على «إنستجرام» قائلة: «دي كده مش دنيا.. كده غابة.. دول بني آدمين.. ولا ديابة».

وطرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية «كان»، عبر قناتها على «يوتيوب»، التي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفى التي تقول كلماتها: «كان أيام ما كان.. جواك مكان بتداري فيه.. فين شوف كنا فين.. ووصلنا فين تنساني ليه.. كان إيه خلانا.. نمشي وننسانا.. عايشين بالصورة.. والروح مكسورة.. بنموت جوانا».