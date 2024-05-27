سميرة سعيد عن حادث رفح الفلسطينية: «كده مش دنيا.. كده غابة»
كتب:
أحمد شعراني
11:43 م | الإثنين 27 مايو 2024
سميرة سعيد
هاجمت الفنانة سميرة سعيد، العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية الذي استهدف النَّازحين الأبرياء في خيامهم، وفي المناطق التي خدع أهل غزة، وزعم لهم أنها مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنِّساء والأطفال.
وعلقت سميرة سعيد على الحادث عبر صفحتها على «إنستجرام» قائلة: «دي كده مش دنيا.. كده غابة.. دول بني آدمين.. ولا ديابة».
وطرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية «كان»، عبر قناتها على «يوتيوب»، التي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفى التي تقول كلماتها: «كان أيام ما كان.. جواك مكان بتداري فيه.. فين شوف كنا فين.. ووصلنا فين تنساني ليه.. كان إيه خلانا.. نمشي وننسانا.. عايشين بالصورة.. والروح مكسورة.. بنموت جوانا».