يسرا تدين محرقة الخيام في رفح الفلسطينية: اللهم انصر إخواننا المستضعفين

استنكرت الفنانة يسرا العدوان الإسرائيلي على مخيّم للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية، والذي ‏استهدف الأبرياء في خيامهم بالمناطق التي زعم الاحتلال الإسرائيل أنها آمنة.

يسرا: أدين كل ما يحدث ضد الإنسانية

وكتبت يسرا عبر حسابها على انستجرام: «ببالغ حزني الشديد أنعي خيرة جنود الوطن وأدين بشدة كل ما يحدث ضد الإنسانية وضد وطننا العربي.. وأدعو الجميع للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.. اللهم انصر إخواننا المستضعفين واحفظ مصر من كل شر وسوء».

محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية

وكانت قناة القاهرة الإخبارية عرضت تقريرا بعنوان «محرقة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية.. جريمة بشعة جديدة ارتكبها الاحتلال»، جاء فيه أن مخيم تل السلطان غرب رفح الفلسطينية، تلك المنطقة التي ادعى جيش الاحتلال أنها آمنة وسبق أن أجبر الغزيين على النزوح إليها، أصبحت دليلا لنسف كل الادعاءات الزائفة للاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح.