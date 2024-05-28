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فصائل عراقية تقصف مدينة إيلات: «مستمرون في تدمير معاقل إسرائيل» (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
01:27 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
صواريخ تخترق إسرائيل - أرشيفية

صواريخ تخترق إسرائيل - أرشيفية

ذكرت فصائل عراقية أنّها قصفت أهدافًا عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بواسطة ثلاث طائرات مسيرة، بحسب ما ذكرته  قناة «القاهرة الإخبارية».

ووثقت العديد من الفيديوهات، لحظة إطلاق الصواريخ من الفصائل العراقية واختراقها مدينة إيلات، جنوب إسرائيل.

الفصائل العراقية تستهدف إسرائيل

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها الفصائل العراقية مدينة إيلات المحتلة، ففي يوم السبت الماضي أعلنت الفصائل قصف هدفًا إسرائيليًا حيويًا في منطقة إيلات المحتلة، باستخدام طائرات مسيرة.

وفقًا لتصريحات الفصائل العراقية، جرى استهداف هدف حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير كجزء من مواصلة مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وتضامنهم مع أهل غزة في ظل المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة عزمها على استمرار تدمير معاقل إسرائيل في المنطقة.

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