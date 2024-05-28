فصائل عراقية تقصف مدينة إيلات: «مستمرون في تدمير معاقل إسرائيل» (فيديو)

ذكرت فصائل عراقية أنّها قصفت أهدافًا عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بواسطة ثلاث طائرات مسيرة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

ووثقت العديد من الفيديوهات، لحظة إطلاق الصواريخ من الفصائل العراقية واختراقها مدينة إيلات، جنوب إسرائيل.

شاهدالضربات الحيدريةمن العراق

الى إيلات المحتله pic.twitter.com/zdXdgoUMJC — يحيى محمديحيى الحوثي (@AlHouthi_yahya) May 27, 2024

العراق المنصور نفذ هجوماً بالطائرات المسيرة الانقضاضية على أم الرشراش المحتلة " ايلات " .. ♥️ pic.twitter.com/iSuzvRzCNC — ‏جَفرَا الحُب والثَورة ???? (@jafra_ps) May 27, 2024

الفصائل العراقية تستهدف إسرائيل

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها الفصائل العراقية مدينة إيلات المحتلة، ففي يوم السبت الماضي أعلنت الفصائل قصف هدفًا إسرائيليًا حيويًا في منطقة إيلات المحتلة، باستخدام طائرات مسيرة.

وفقًا لتصريحات الفصائل العراقية، جرى استهداف هدف حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير كجزء من مواصلة مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وتضامنهم مع أهل غزة في ظل المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة عزمها على استمرار تدمير معاقل إسرائيل في المنطقة.