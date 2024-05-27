باحث سياسي فلسطيني: مجازر إسرائيل في غزة هي الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية

أكد الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت، أن هناك تحولات دولية ناجمة عن حجم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، ولا يمكن الاستهانة بها، كما أن هناك ضغوطا شعبية ترى في إسرائيل دولة منبوذة وعصابة مارقة تمارس القتل.

باحث سياسي: لا يمكن الاستخفاف بجرائم إسرائيل في غزة

وشدد «زقوت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن العديد من المراقبين يعتبرون مجازر إسرائيل في قطاع غزة هي الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنه لا يمكن الاستخفاف بهذه التحولات.

زقوت: يجب وقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون

وأضاف أنه آن الأوان لوقف الحرب والمجازر ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، مؤكدًا أن البيت الأبيض يوفر الحماية لإسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب في غزة وهي تلعب دورا في حماية المجازر الإسرائيلية.