إسلام عفيفي: حكومة نتنياهو المتطرفة الأسوأ في تاريخ إسرائيل

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على وقف الحرب في قطاع غزة، ولكن البيت الأبيض لا يريد أن يُمارس دوره في تفعيل التهدئة بغزة.

الاحتلال الإسرائيلي يريد القضاء على حماس

وتابع «عفيفي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»: «دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد القضاء على حماس فقط، ولكنها تريد أن تهجر سكان قطاع غزة، وجعل القطاع غير قابل للحياة، أهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعلنة من الحرب على غزة غير حقيقية»، مشددًَا على أن حكومة «نتنياهو» المتطرفة هي الأسوأ في تاريخ دولة الاحتلال، وخطاب الكراهية هو الطاغي، حيث توجد كراهية شديدة للشعب الفلسطيني، ورغبة شديدة في الانتقام.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بأن دولة الاحتلال يجب أن توقف الحرب في غزة بشكل فوري، وهذا الأمر لأول مرة يصدر بهذه الصيغة لتل أبيب، أما محكمة الجنايات الدولية، طالبت بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.