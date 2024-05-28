هاني لبيب: ضغوط أمريكا على إسرائيل مجرد كلام لا يترجم إلى أفعال

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع «مبتدا»، إننا نعزي أنفسنا بسبب استشهاد جندي مصري، على الشريط الحدودي، ونحتسبه شهيدًا مدافعًا عن شرفه وبلده وندعو له بالرحمة والمغفرة.

عدم استباق الأحداث

وطالب «لبيب» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، بعدم استباق الأحداث بهذا الشأن لأنه ليس في صالحنا، والأمر الآن يحتاج إلى الحكمة والتأني في التعامل معه.

المنطقة ملتهبة

وأضاف أن المنطقة ملتهبة حاليًا والصراع المتواجد ربما لم نشهده من قبل، مشيرًا إلى أنّ قرار الحرب سهل، ولكنه يدمر الدول.

ونوه إلى أنه لا يجب أن ننجرف وراء فكرة العواطف المتشددة، ومطالبة الدخول في الحرب: «قرار الحرب ليس سهلا على الإطلاق».

ضغوط أمريكا على الجانب الإسرائيلي

وتابع أن ضغوط أمريكا على الجانب الإسرائيلي مجرد كلام لا يترجم على أرض الواقع، فهي استمرت لفترة طويلة في الحديث، ولم تجر أي تغير في مجرى الأحداث.

واختتم بأنّ ما فعله نتنياهو لم يفعله إرئيل شارون، والشعب الفلسطيني على وشك الانفجار.