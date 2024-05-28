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هند البنا: المجتمع الإسرائيلي يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية

كتب:

محمد عزالدين
01:47 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
الدكتورة هند البنا

الدكتورة هند البنا

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن سيكولوجية المجتمع الإسرائيلي جبانة، ولا يتقبل فكرة الاستمرار في معركة فترة طويلة.

قلق المجتمع الإسرائيلي من استمرار الحرب في غزة 

أضافت «البنا»، خلال حوارها برنامج «الشاهد» مع الإعلامي د.محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ استمرار الحرب الحالية على غزة سبب ارتباكا وقلقا في إسرائيل.

وتابعت «هناك مشكلات نفسية واجتماعية ظهرت في المجتمع الإسرائيلي بسبب الحرب».

واستكملت «البنات في إسرائيل تقول طول الوقت نشوف كوابيس وفزع ورعب، وظهرت مرة أخرى الاعتداءات الجنسية، وبدأ يظهر في المجتمع الإسرائيلي مشكلات اجتماعية ونفسية».

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