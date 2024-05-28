نقابة المهندسين تنظم ورشة عمل حول تصنيف الأحمال الكهربائية

أعلنت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين، عن عقد ورشة عمل بعنوان: «تصنيف الأحمال الكهربائية والحسابات الأولية» (Electrical Loads Classification and Preliminary Calculation)، وذلك بمشاركة المهندس حمدي أنور، الخبير في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ بجامعة القاهرة سابقًا، والعديد من المكاتب الاستشارية.

ورشة عمل حول تصنيف الأحمال الكهربائية

وتهدف ورشة العمل إلى تقديم معرفة شاملة حول كيفية تصنيف الأحمال الكهربائية وإجراء الحسابات الأولية اللازمة، ما يعزز من مهارات المهندسين العاملين في هذا المجال، وسيستفيد المشاركون من خبرات المهندس حمدي أنور الواسعة في هذا المجال، والتي تشمل سنوات من العمل الأكاديمي والاستشاري، إذ تبدأ الفاعلية يوم السبت، 1 يونيو، في الساعة 5 مساءً، في قاعة قاعة اللواء مغاوري، الدور السادس، مبنى النقابة العامة، شارع رمسيس

أهمية الورشة

ودعت النقابة عبر موقعها بضرورة تسجيل الأعضاء المهتمين بالمشاركة في هذه الورشة القيمة، والاستفادة من الفرصة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال الهندسة الكهربائية.