نقيب المهندسين: مستوى التعليم بالجامعات حاليا يسهم في تحسين مستوى الخريجين

أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، أن النقابة تتطلع لمزيد من التعاون مع فروع الجامعات الدولية وخريجي برامج الهندسة، في ظل ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة، من أجل إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تحقيق أهداف وطنهم في التنمية والتقدم، موضحا أن مستوى التعليم الذي تقدمه الجامعات حاليا يسهم في تحسين مستوى الخريجين.

مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة

وأشار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال مشاركته في افتتاح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة فرع جامعة كوفنتري في العاصمة الإدارية، إلى أن النقابة تحرص على مشاركة أعضائها في كل الفعاليات والأنشطة العلمية والاجتماعية، في إطار اهتمام النقابة العامة والنقابات الفرعية بأبنائها المهندسين وتكريمهم وتشجيعهم على التفوق.

وأشاد نقيب المهندسين، بمستوى مشروعات الطلاب التي تم عرضها، مثنيًا على مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلاب في الفروع الدولية، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الاجتهاد والتفوق من أجل تقدم وازدهار وطننا الحبيب، معربًا عن تقديره واعتزازه بالطلبة المتفوقين، متمنيًا لهم المزيد من التقدم في حياتهم العملية باعتبارهم نماذج مشرفة، وأمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كل المجالات.

وخلال فعاليات المعرض، تم عرض مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية ببرنامج الهندسة لدفعة التخرج للعام الأكاديمي 2023-2024 بالإضافة إلى عرض التجارب الخاصة بالطلاب من السنة التمهيدية إلى السنة ما قبل النهائية، وتم توزيع الجوائز على المشروعات المتميزة من خلال لجنة مكونة من كبرى الشركات المتخصصة.

ورحب المهندس محمد السويدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى، بالمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، متوجهًا له بالشكر للجهود التي بذلت من أجل قيد خريجي كلية الهندسة في الجامعة في «نقابة المهندسين المصرية».