«المهندسين»: نفذنا عدّة خطوات لإنجاز مقترح لائحة مزاولة المهنة

عقدت لجنة مزاولة المهنة في نقابة المهندسين برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوى سيد، وكيل النقابة، لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، ضمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها للوصول إلى لائحة تلبي متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.

لائحة مزاولة المهنة

من جانبه، قدم الدكتور أحمد البدوي، الشكر لنقابة الدقهلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، موضحًا أنّ اللقاء يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من جولات للمحافظات للتواصل المباشر مع المهندسين في ربوع مصر كافة، للاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم حول مقترح اللائحة، والوصول لتوافق في وضع لائحة ترتقي بالمهنة وتلبي رغبات وطموحات المهندسين، مستعرضًا الخطوات التي تم اتخاذها لإنجاز مقترح اللائحة.

ولفت إلى عقد ورشة عمل في النقابة العامة، بحضور أعضاء مجالس الشُّعب والمهتمين بالأمر من خارج النقابة، وجرى تقسيم الحضور إلى مجموعات، ودرست كل مجموعة عدة أبواب، وتم إجراء التعديلات على الأبواب طبقًا لآراء ومقترحات كل مجموعة، ثم عقدت اللجنة عدة جولات لعرض مقترح اللائحة على المهندسين في محافظات مصر كافة.

واختتم البدوي كلمته، مؤكدًا أنّه سيتم إنجاز المقترحات والآراء والأفكار التي تلقتها لجنة مزاولة المهنة من اللقاءات التي عقدتها مع المهندسين بالمحافظات قبل اعتمادها وإقرارها، ومن ثم يصبح لدينا لائحة حقيقية تمثل كل المهندسين.

ووجَّه المهندس محمود عرفات، الشكر للدكتور أحمد البدوي وأعضاء لجنة مزاولة المهنة، على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة للخروج بلائحة تليق بالمهنة والمهندسين، مؤكدًا أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا للوصول لصياغة تُرضي المهندسين، وهو ما دعا اللجنة لتنظيم عدة جولات لمحافظات مصر للتواصل مع المهندسين.

تقديم أفضل خدمة للمهندسين

وأشار عرفات إلى أنّ إنجاز لائحة مزاولة المهنة هو جزء من الإنجازات المخطط لها، معربا عن أمله أن يكون اللقاء مثمرًا، مثل اللقاءات السابقة، لإجراء التعديلات اللازمة على مقترح اللائحة، ليتم إقرارها واعتمادها قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية.

وقال عرفات: «لدينا قضايا مهمة جدًا تشغل بال المهندسين، ونحن كهيئة مكتب ومجلس للنقابة، كل همِّنا تقديم إنجازات للنقابة، فنعمل الآن على ميكنة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتقديم أفضل خدمة للمهندسين، وكذا نعمل على تطوير الهياكل المالية والإدارية للنقابة»، مضيفًا: «نعمل على محور مهم جدًا خلال الفترة الحالية، وهو تعظيم وتنمية أصول النقابة، واستثمارها بشكل أفضل، والفترة المقبلة ستشهد إنجازات يتشرف بها مهندسو مصر».

من جانبه، رحَّب المهندس إبراهيم حسانين- رئيس نقابة الدقهلية، بالحضور، أعضاء نقابات المهندسين الفرعية بدمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، منوهًا أهمية اللقاء نظرًا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، كونه يمس الأجيال المقبلة، مشددًا على استغلال كل ثانية في النقاش والاستماع جيدًا للآراء والمقترحات من الجميع، حيث إنّ مقترح اللائحة يحدد مستقبل المهنة والمهندسين.

وبدوره، استعرض المهندس سامي تُرك- منسق لجنة مزاولة المهنة، مكونات اللائحة، والتي تشتمل على 9 أبواب، موضحًا المراجع المستخدمة فى إعدادها وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها.

وأوضح أنّ اللائحة تشمل 100 إجراء بين قواعد وإجراءات ترقِّي المهندسين، وأحكام ممارسة المهنة، والحد الأدنى لتقدير الأتعاب، ودور النقابات الفرعية في ذلك.

وقدَّم المهندس الاستشاري السيد حسن، مقرر لجنة مزاولة المهنة، الشكر للقائمين على إنجاز مقترح اللائحة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة التي شهدت عقد لقاءات مع المهندسين في محافظات مصر لمناقشة اللائحة، واعدًا بالتواصل المستمر مع المهندسين في القنوات المتاحة.

وأكد المهندس عوض محمد عوض رئيس نقابة دمياط، أنّ إقرار وإصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية لمجلس النقابة الحالي، مطالبًا بأن تتضمن اللائحة بندًا يضمن إمكانية عمل تعديل على اللائحة، بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية.

وقال المهندس ماير جرجس: «أخذنا ملحوظات العديد من المهندسين في المحافظات المختلفة أثناء جولاتنا السابقة، ومن الوارد تكرار بعض الملاحظات»، متمنيًا سماع المقترحات وإبداء الآراء من جميع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات.

من جانبه، أشار المهندس وليد فؤاد عضو لجنة مزاولة المهنة، إلى أنّه منذ قانون 66 لسنة 1974 لم تكن هناك لائحة، ولكنها كانت محاولات منذ عام 1994، ما دعانا لاستكمال تلك المحاولات، مستعينين في ذلك بلوائح بعض الدول العربية.