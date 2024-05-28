«زي الجاهز».. طريقة عمل مارشميلو في البيت بألوان مختلفة

المارشميلو من الحلويات المحببة لدى الأطفال لاسيما عند إضافته على المشروبات الساخنة لإعطاء مذاق رائع، ومظهر يفتح الشهية، لكن كثيرًا ما تخشى الأمهات على أبنائهن من احتمالية احتواء المارشميلو على مواد حافظة ضارة بالصحة.

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل مارشميلو في البيت بألوان مختلفة وبجودة الأنواع الجاهزة التي تباع في المحال، ودون إضافة أي مواد حافظة، وفقًا لوصفة الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ» على قناة «cbc sofra».

المقادير:

ربع كوب سكر.

نصف كوب نشا الذرة السائل.

ملعقة صغيرة جيلاتين بودر.

ربع كوب سكر بودرة.

نصف ملعقة من الفانيليا.

بياض بيضة.

ملعقة ونصف كبيرة من الماء الساخن.

طريقة عمل مارشميلو في البيت:

في وعاء على النار تضاف نشا الذرة السائل، وتكون درجة الحرارة هادئة، ويوضع السكر ويقلب الخليط جيدًا، حتى تذوب حبيباته تمامًا.

يذاب الجيلاتين في مياه ساخنة، وبعدها يضاف إلى خليط النشا والسكر ويقلب باستمرار، حتى يصبح الخليط قوامًا واحدًا، لا يوجد به أي كتل، ثم يترك الخليط حتى يبرد.

يوضع بياض البيضة في الخلاط وتضرب جيدًا، حتى نحصل على قوام سميك، ثم يضاف إلى مزيج النشا والسكر بشكل تدريجي، مع التقليب المستمر، وفي هذه الخطوة يمكن إضافة اللون المفضل، أو تقسيم الخليط على عدة أطباق، وكل طبق بلون، ويصب كل خليط في وعاء أو صاج مرشوش بالسكر البودرة، ويترك حتى يبرد، دون تغطية، ثم تأتي خطوة التقطيع إلى مكعبات متوسطة الحجم.