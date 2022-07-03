باللهجة المصرية.. تفاصيل أغنية نانسي عجرم مع مارشميلو «صح صح»

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من وضع اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة والتي تتعامل فيها لأول مرة مع الموزع ودي جي العالمي مارشميلو في عمل باللهجة المصرية.

«صح صح» من كلمات أحمد علاء الدين

الأغنية الجديدة ستحمل عنوان «صح صح» يشارك فيها الشاعر أحمد علاء الدين، ومن المقرر أن تطرح رسميا عبر المنصات الإلكترونية والسمعية في الثامن من الشهر الجاري.

نانسي عجرم، تتعاون في الأغنية مع شركة «يونيفرسال» وعلى أثر ذلك نشرت الشركة مقطعا تشويقيا من موسيقى الأغنية، وشارك أيضا الدي جي العالمي مارشميلو صورة بوستر الأغنية، وشوَّق متابعيه وجمهوره لتعاونه الجديد مع نانسي عجرم.

نانسي عجرم تستعد لطرح كليب جديد

تعد أغنية «صح صح» هي أولى أغنيات نانسي عجرم لصيف 2022، حيث إنها لم تطرح أي أغنية جديدة خلال الفترة الماضية واكتفت فقط بإحياء عدد من الحفلات الغنائية بمختلف الدول العربية.

8 يوليو طرح أغنية صح صح لـ نانسي عجرم ومارشميلو

من المقرر أن تطرح أيضا نانسي خلال الفترة المقبلة فيديو كليب لأغنية ما بدي حدا حبو إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الأخير نانسي عجرم 10 والذي صدر العام الماضي، حيث إن الكليب كان من المقرر أن يطرح قبل الصيف ولكنه تأجل بسبب بعض الظروف التي تمر بها لبنان ووضعت نانسي اللمسات الأخيرة عليه خلال الأيام الماضية.