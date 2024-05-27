ماذا يحدث لمستويات السكر عند تناول البطيخ؟.. مفاجأة غير متوقعة

الصيف هو موسم الفواكه اللذيذة مثل البطيخ والمانجو والخوخ، وبشكل عام يفضل فئة كبيرة من الناس تناول البطيخ بمن فيهم مرضى السكر، لذا أول ما يخطر ببالهم هل تناول البطيخ آمن؟، هل يرتفع مستويات السكر في الدم؟، وهذا السؤال أجابت عليه الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ماذا يحدث لمستويات السكر عند تناول البطيخ؟

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، إن تناول البطيخ يرفع السكر في الدم ببطء لكنه مليء بالألياف، موضحة: «بالنسبة لمرضى السكر يجب استشارة الطبيب قبل تناول البطيخ».

مجلة «fruitsandveggies» أشارت إلى أن البطيخ، مثل العديد من الفواكه، يحتوي على السكر «حوالي 10 جرامات لكل كوب كامل» ومع ذلك، فهو سكر طبيعي ويرافقه مكونات مغذية أخرى مثل الماء والألياف والفيتامينات، الموجودة في الفاكهة.

تناول البطيخ بالشروط التالية

يتكون البطيخ في الغالب من الكربوهيدرات، مع القليل جدًا من البروتين أو الدهون، وبالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري أو حتى أولئك الذين قد يكونون في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، من المهم تحقيق التوازن بين الكربوهيدرات والدهون والبروتينات في مناسبات تناول الطعام لمنع حدوث ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم.

يحتوي البطيخ على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى، ولكنه يحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم، لكل 100 جرام، ونظرًا لأن نسبة السكر في الدم في البطيخ منخفضة، فمن غير المرجح أن يرفع مستويات السكر في الدم.

تناول البطيخ مع الأطعمة التي توفر بعض البروتين، أو الدهون يمكن أن يساعد في موازنة الكربوهيدرات الموجودة في الفاكهة.

فكر في إقران حفنة صغيرة من المكسرات أو الجبن أو حتى بيضة مع البطيخ، هذه الطريقة تساعد في توازن الكربوهيدرات والدهون والبروتين وإبطاء عملية الهضم، ما يعني أن نسبة السكر في الدم لن تصل إلى ذروتها بسرعة بعد تناول الطعام.