حيلة مفيدة لمرضى السكر عند طهي الأرز الأبيض.. «تحميك من الشعور بالتعب»

على الرغم من تنوع مصادر الكربوهيدرات المختلفة مثل العيش بأنواعه والمكرونة، إلا أنّ الأرز يظل من أكثر الأطعمة استهلاكا في العالم، إذ يقبل على تناوله الجميع نظرًا لمذاقه الممز وإمكانية دمجه مع أكثر من وجبة، فضلا عن إمداده الجسم بالطاقة والفيتامينات والألياف اللازمة، ورغم تلك الفوائد إلا أنّ تناول الأرز ربما يسبب الشعور بالرغبة في النوم باعتباره وجبة دسمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة Indian Express، لذا نستعرض في التقرير التالي حيلة بسيطة تجعل الأرز وجبة خفيفة من خلال فقدان نحو 60% من النشويات الموجودة فيه.

نقع الأرز الأبيض من 4 إلى 5 ساعات

تقول الدكتورة جي سوشما، أخصائي التغذية السريرية بمستشفيات كير في حيدر آباد، إنّ الأرز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من النشويات التي ترفع نسبة السكر في الدم، إذ يؤكد المؤشر الجلايسي أو مؤشر نسبة السكر سرعة رفع الكربوهيدرات الموجودة في الأرز لمستويات السكر في الدم.

وتابعت «سوشما» أنّ نقع الأرز من 4 لـ 5 ساعات قبل طبخه يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، ما يقلل من خطر ارتفاعها بعد تناوله وبالتالي عدم الشعور بالخمول أو الكسل، معتبرة تلك الحيلة مفيدة جدًا لمرضى سكر الدم.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، إنّ نقع الأرز قبل تسويته يساهم بالفعل في خفض 60% من النشويات الموجودة به وبالتالي يحافظ على نسبة سكر الدم، لكن في الوقت ذاته يفقد الأرز بعد نقعه ساعات طويلة عناصرغذائية مهمة، إذ من المتوقع فقدانه لنحو 7% من الألياف و10% من البروتين، ما يسفر عنه تقليل المحتوى الغذائي الإجمالي.

فائدة الأرز البني

وأضافت «عبد الوهاب» خلال حديثها لـ «الوطن»، أنه من الأفضل استبدال الأرز البني ذو الحبة الكاملة بالأبيض لأنه الأكثر صحة عندما يتعلق الأمر بالقيمة الغذائية، فهو غني بالألياف الغذائية التي تساعد على إبقاء معدتك ممتلئة لفترة أطول، كما يساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي، فضلًا عن مساعدته في تنظيم حركات الأمعاء وعلاج التهاب القولون والإمساك.