النائب أيمن محسب: إدخال موضوعات الأمن القومي في مناقشات «الحوار الوطني» خطوة مهمة

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إنّ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المقرر له السبت المقبل يأتي في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات إقليمية لها تأثير مباشر وغير مباشر علي الدولة المصرية، مشيرا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته خطوة مهمة تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة وما تتخذه من قرارات تحمي أمنها القومي.

الحوار الوطني أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية

وأضاف «محسب»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يستهدف صياغة مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في وقف الحرب على قطاع غزة، وحماية أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها، لافتا إلى أن الحوار الوطني أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، مؤكدا أن اجتماع مجلس الأمناء سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة المصرية من خلاله في بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح في توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوى السياسية على مائدة واحدة لدعم مستقبل الدولة المصرية، التي تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.