«صحة الشيوخ»: إدراج موضوعات الأمن القومي في الحوار الوطني خطوة مهمة

أشاد النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مناقشاته، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة، خاصة في ظل تطورات الأوضاع الراهنة في غزة.

فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية

وأوضح أن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم البلاد، ويأتي في مقدمتها قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرا إلى أن الأحداث المتسارعة في غزة تتطلب منا وقفة جادة وتعاونا مثمرا للخروج بمواقف واضحة وداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق.

تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعكس جدية الحوار، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المشاركة، فضلا عن أن تنفيذ هذه التوصيات يستهدف تحويلها سياسات وبرامج تخدم مصلحة المواطن.

وأشار النائب علي مهران، إلى أن إدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في جلسات الحوار الوطني يعكس اهتمامنا بمستقبل البلاد وسلامتها.

وتابع: «نحن بحاجة إلى استراتيجيات واضحة ومتكاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم قضايانا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».