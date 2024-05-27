برلماني: «الحوار الوطني» يعود في توقيت دقيق لحشد الجهود لحماية الأمن القومي

أكد أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، تنظيم اجتماع له السبت المقبل، قائلا: «القرار جاء في وقته تماما، فالحوار الوطني يطرح حلولا مختلفة أمام صانع القرار، وتوصيات عدة في قضايا مصيرية، خصوصا مع التطورات الأخيرة».

وأوضح «الخشن»، في بيان، أن مواصلة فعاليات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع والتطورات الراهنة، تؤكد أهميته الكبيرة في اصطفاف كل القوى السياسية والوطنية، ومكسب للوطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي، وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية، والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وتابع: علاوة على المناقشة التفصيلية من جانب الحوار الوطني، لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا، بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

واختتم «الخشن» بأن الحوار الوطني فكرة سياسية جبارة، يعود الفضل فيها للرئيس السيسي، ونجاح الحوار الوطني نجاح للديمقراطية الحقيقية، التي تعيشها مصر.