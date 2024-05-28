وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين بعد خضوعه لعملية جراحية

رحل عن عالمنا الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس.

وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

ونعى نقيب الممثلين اللبناني نعمة بدوي، الفنان الراحل، في منشور على حسابه عبر«فيس بوك»، قائلا: «غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذي أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات، كان دائما يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقّب بالكابتن، محافظا على القانون وعلى هيبة الدولة».

نعي نقابة الممثلين اللبنانية

أضاف: «نقابة الممثلين تنعى اليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدّم بأحرّ التعازي من أسرته ومن ابنته الزميلة جومانة التي لازمته طوال فترة علاجه ومن أصدقائه ومحبّيه في لبنان، وفي العالم العربي ..إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. البقاء لله».