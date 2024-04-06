يحتاج لجراحة عاجلة.. فؤاد شرف الدين يمر بأزمة صحية صعبة

يمر الفنان اللبناني الكبير فؤاد شرف الدين، بأزمة صحية صعبة استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، تمهيدًا لخضوعه لجراحة عاجلة ودقيقة لا تحتمل أي نوع من التأجيل، خصوصًا وأن الأمر يمثل خطورة على حياته.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، قالت الفنانة جمانة شرف الدين، ابنة الفنان القدير إن والدها يحتاج لعملية استئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل، لاسيما وأن كل يوم من التأخير يعرض حياته للخطر وذلك حسب تشخيص الأطباء لحالته.

مرض الفنان فؤاد شرف الدين

وطالب الفنان اللبناني باسم مغنية من جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع فيس بوك، ضرورة الدعاء للفنان الكبير فؤاد شرف الدين، متابعًا بقوله: من منكم لم يصفق عند كل ظهور له في دور السينما؟ كابتن السينما اللبنانية الله يشفيك.

أزمة صحية

وكانت نقابة الممثلين اللبنانية قد أشارت في بيان سابق لها إلى أن الفنان القدير تعرض لأزمة صحية وبسببها تم نقله إلى المستشفى، وحسب الفحوصات الطبية يحتاج إلى جراحة عاجلة، مطمئنة جمهوره في الوقت نفسه بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالته الصحية.