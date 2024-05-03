تطورات الحالة الصحية لـ فؤاد شرف الدين بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ

يخضع الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، لرعاية طبية مكثفة داخل أحد المستشفيات بعد خضوعه لجراحة عاجلة في المخ، وذلك على إثر تدهور حالته الصحية الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى في شهر أبريل الماضي، خصوصًا وأن الأمر لم يكن يحتمل أي نوع من التأجيل.

وطمأن نقيب ممثلين لبنان الفنان نعمة بدوي، جمهور ومحبي فؤاد شرف الدين، من خلال تصريحات لـ«الوطن»، على تطورات الحالة الصحية للفنان القدير، مشيرًا إلى نجاح الجراحة التي خضع لها، ومازال يتلقى العلاج المكثف تحت إشراف الأطباء.

الحالة الصحية للفنان فؤاد شرف الدين

وأشار إلى أن فؤاد شرف الدين، متواجد حاليًا بغرفة عادية وتحت المراقبة والملاحظة الطبية، وسمح الأطباء بالزيارة من قِبل أسرته وأصدقائه ومحبيه، ويتحدث معهم وينتبه جيدًا، مطالبًا جمهوره بضرورة استمرار الدعاء لتجاوز هذه المحنة المرضية وتمر على خير.

عملية جراحية عاجلة

وكانت الفنانة جومانة شرف الدين قد كشفت لوسائل إعلام لبنانية عن مرور والدها بأزمة صحية صعبة، في ظل حاجته الشديدة لاستئصال ورم سرطاني حميد من رأسه، والأمر يستدعي عملية جراحية في أسرع.