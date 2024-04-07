نقيب ممثلي لبنان: فؤاد شرف الدين في انتكاسة صحية.. نصلي من أجله

كشف الفنان نعمة بدوي نقيب الممثلين في لبنان عن تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بالفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، الذي تعرّض لأزمة صحية ونُقل إلى المستشفى أمس للخضوع لجراحة عاجلة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان اللبناني فؤاد شرف الدين

وقال نقيب ممثلي لبنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ فؤاد شرف الدين تعرض لانتكاسة صحية بسبب وجود كيس دهني في الدماغ تسبب في نقله إلى المستشفى ليخضع لعملية جراحية لإزالته.

وتابع نعمه بدوي حديثه قائلًا: «نصلي له لكي يجتاز هذه المرحلة بخير وندعو له بالشفاء العاجل».

يُذكر أنَّ الفنان باسم مغنية كان قد كتب عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك يطالب كل محبي وجمهور فؤاد شرف الدين بالدعاء له للمرور من أزمته الصحية.