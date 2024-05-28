بيع لوحة نادرة للمغني بوب ديلان في مزاد علني بـ200 ألف دولار

لوحة تجريدية نادرة تحمل توقيع المغني الأمريكي بوب ديلان، رسمها منذ أكثر من 50 عامًا، بالتقريب عام 1968، بيعت في مزاد علني بمبلغ 196.156 دولار، وفقا لما أعلنته دار المزادات، في بيان صحفي.

رسمت اللوحة خلال فترة وجود الموسيقي بوب ديلان في وودستوك، بنيويورك، وهي الفترة التي شهدت تعاونه مع الفرقة، وإصدار هذه التسجيلات لاحقا، في ألبوم بعنوان «The Basement Tapes» في عام 1975، ثم الجزء الثاني منها بعنوان «The Bootleg Series Vol. 11» في عام 2014، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

تفاصيل لوحة بوب ديلان

وصفت دار مزادات «RR Auction» اللوحة عبر موقعها على الإنترنت، بأنها «تركيبة مجردة ملونة وحيوية، إذ تمتلئ اللوحة القماشية بأشكال وأنماط مجردة آسرة ممزوجة بصور يمكن التعرف عليها، بما في ذلك النوتات الموسيقية وربطات العنق والحيوانات، في الأعلى يوجد مخطط أحمر لرجل يرتدي قبعة ذات حواف، يعكس أسلوب بوب ديلان الخاص خلال أيام وودستوك».

أين كانت اللوحة؟

ووفقا لدار المزادات، قايض ديلان اللوحة مع ساندي ليبانتو، إحدى سكان منطقة وودستوك، مقابل مخطط تنجيمي، مشيرة إلى أن اللوحة كانت مملوكة لعائلتها، حتى عثر عليها مؤخرا، في ملكية زوجها السابق أنتوني ليبانتو.