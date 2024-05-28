إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

وقعت إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع البروتوكول اللواء توفيق مختار توفيق مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور وزير الصحة والسكان.

يهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات وصور الأشعة التشخصية المتوفرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذا الاستفادة من الإمكانيات العملية والفنية للكوادر الفنية للطرفين في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

يأتي البروتوكول ضمن حرص القوات المسلحة على خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية بالدولة.