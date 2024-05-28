«الجيل الديمقراطي» يثمن إدراج الأوضاع في غزة على أجندة الحوار الوطني: فرصة قوية

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، لمناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومي، مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة، يؤكد أن الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية في رفض تصفية القضية الفلسطينية.

وثمن هجرس في بيان له، إدراج مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، وممارساته الدموية على الشعب الفلسطيني، وآخرها مجازر حرق مخيمات النازحين.

تهديد مصالح شعوب المنطقة

وأشار إلى أن تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري، وتنذر بكوارث إنسانية خطيرة ومجازر جديدة في خطته الغاشمة للإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع، ما يهدد بتوسع دائرة الصراع في المنطقة، وتهديدا بمصالح شعوب المنطقة.

الاستماع للأفكار غير التقليدية

وأوضح أن إدراج موضوعات الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية على أجندة الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة المصرية في دعم أطر الحوار، والدفع به نحو مناقشة كل مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الحوار يشكل فرصة قوية وممتازة لدفع جهود المشاركين بالحوار والأخرى الخاصة بالحكومة للوصول إلى صيغة توافقية تفتح الباب، لإثراء حالة النقاش والاستماع للروئ والأفكار غير التقليدية.