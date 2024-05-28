«تعليم قنا»: إطلاق مبادرة لمساعدة طلاب الثانوية العامة في المراجعات

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، المديرية تبدأ تنظيم قوافل تعليمية وتعرض خلالها مراجعات أكاديمية شاملة لكل المواد أعدها مجموعة من أفضل المدرسين أصحاب الخبرات، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة (تقدر في 10 أيام) المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية، خلال المدة من 29/5/2024 وحتى 7/6/2024 بحسب توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبمتابعة من اللواء طيار اشرف الداودي محافظ قنا.

مراجعات الثانويه العامة

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 9 قاعات بعواصم مراكز المدن لاتمام مراجعات الثانوية العامة، بواقع قاعة لطلاب كل إدارة تعليمية مع تكليف نخبة من أفضل معلمي المواد بالتواجد مع الطلاب وفق الجدول المحدد لتوضيح وتبسيط ما يتم تناوله من معلمي الوزارة.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا إلى أن طلاب إدارة قنا التعليمية يتواجدون بقاعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات (المنشية)، وطلاب إدارة فرشوط بقاعة مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة، وطلاب إدارة نجع حمادي التعليمية بقاعة مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، طلاب إدارة دشنا بقاعة مدرسة دشنا الثانوية المشتركة، و طلاب إدارة قوص بقاعة مدرسة قوص الثانوية العسكرية، طلاب إدارة نقادة بقاعة مدرسة نقادة الثانوية بنات، طلاب إدارة الوقف التعليمية بقاعة مدرسة المراشدة الثانوية، وطلاب إدارة أبوتشت التعليمية بمدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية، طلاب إدارة قفط التعليمية بقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة .

واضاف وكيل الوزارة أنه تم تكليف الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام بالمديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية و أحمد سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية بمتابعة تطبيق الجدول المحدد بمادتين كل يوم اعتبارا من الخميس المقبل ، ومدى انتظام الطلاب وتوافدهم على القاعات المخصصة لتحقيق اقصى استفادة لأبنائنا الطلاب من المبادرة التي تستهدف محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفق رؤية مصر 2030 نحو الوفاء بتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية و الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.