وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عددا من الرسائل لطلاب الثانوية العامة والذي يصل عددهم هذا العام لـ 745 ألف طالب قبل البدء في الامتحانات، موضحًا أن الوزارة حريصة على مصلحتهم وتكافؤ الفرص في الامتحانات وتحقيق أمانيهم.

الالتزام بالقواعد الموجودة خلف ورقة رقم الجلوس

وطالب «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، الطلاب بالالتزام بالقواعد الموجودة خلف ورقة رقم الجلوس، مؤكدًا أن هناك 162 ألف معلم يشاركون في العملية الامتحانية هذا العام وتم توجيهم بأنه لابد من توفير الجو الآمن للطلاب.

وأشار إلى أن هناك 1981 لجنة موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن امتحانات الثانوية العام تبدأ يوم 10 يونيو المقبل ويكون البداية في امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع، وبعدها تكون إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم الانطلاق بعدها الامتحانات التي تضاف للمجموعة يوم 22/6.

وأوضح أنه يؤكد على عدد من النقاط المهمة وصدر بها توجيهات لمشاركين في الامتحانات، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، ومقسمة لـ30% من الامتحانات فهم بسيط و40% فهم عميق و30% حل مشكلات ومستويات عليا.