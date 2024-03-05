«التعليم»: امتحانات الثانوية 10 يونيو وبمواصفات العام الماضي

«حجازى»: «الجدول» يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات فى جميع الشعب ومصلحة الطالب فى المقام الأول.. واستمرار نظام الـ«أوبن بوك»

85% من الأسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% «مقالية» و30% للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة و40% للمتوسطة و30% للقدرات العليا

اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023-2024، التى تبدأ بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 10 يونيو المقبل، حتى تتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت 22 من الشهر ذاته.

وأكد الوزير أنه جرت مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير سبل الراحة للطلاب، مؤكداً أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب فى المقام الأول، وأن الجدول يراعى الفترات الزمنية بين الامتحانات فى جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وأوضح «حجازى» أن الوزارة وفرت خلال وضع جدول الامتحانات المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفاً أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الإجراءات المختلفة التى اتخذتها «التعليم» منذ بداية العام الدراسى لضبط منظومة المرحلة الثانوية، وجاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة، لافتاً إلى أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالى إجراءات مكثفة وأكثر تطوراً لمواجهة ظاهرة الغش بكل أشكاله. وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، كما أكد مراعاة تناسب عدد الأسئلة فى كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضى، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم فى بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ فى نهاية الامتحان، ونوه بأن الوزارة ستنشر فيديو توضيحياً حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.

ولفت إلى أن الوزارة أوضحت ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع فى لجان امتحانية مؤمّنة، مؤكداً عقدها بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة فى كل مادة دراسية، وأشار إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط «اختيار من متعدد».

ونوه بأن امتحانات المواد غير المضافة لا تتضمن أسئلة مقالية، وتكون مواد «نجاح ورسوب»، ويشترط حصول الطالب على 50% من مجموع درجات فى امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع فى كل مادة، لافتاً إلى أنه لن يتم تسليم الطلاب فيها مجلد أو ورقة المفاهيم، مشيراً إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ الاثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو.

وأكد الوزير أن 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% «مقالى»، وتمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا، لافتاً إلى أن وضع الامتحانات سيكون من بنوك الأسئلة التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وأضاف «حجازى» أن 30% من امتحانات الثانوية للفهم، و40% للتطبيق والتحليل، و30% للمستويات العقلية البسيطة.

وقال الوزير إن الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى، لافتاً إلى وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كل الإجابات المحتملة، وتقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

وكشف الوزير عن أن الطلاب سيبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمى رياضة.