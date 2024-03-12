7 مستهدفات لنظام الثانوية العامة في العام الجديد.. أبرزها تعزيز المهارات

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، مستهدفات نظام الثانوية العام الجديد التي أعلنها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ محاور مقترح تطوير نظام الثانوية العامة والمستهدفات تتمثل فيما يلي:

مستهدفات نظام الثانوية العام الجديد

1- رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.

2 - تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب.

3- تهيئة الطلاب بمرحلة التعليم الجامعي من خلال نظام تعليم يمتاز بالمرونة.

4- تمكين الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.

5- تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار.

6- تنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

7- تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.

محاور مقترح تطوير نظام الثانوية العامة

وأوضحت التعليم، خطة وملامح تطوير نظام الثانوية العامة التي تشمل ما يلي: « المناهج، المعلمين، البنية التحتية والتكنولوجية، الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، تقييم الطلاب».