موعد وضوابط التحويلات بين المدارس الحكومية واللغات.. اعرف التفاصيل

أعلنت المديريات التعليمية، موعد وشروط التحويلات بين المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/2025، موضحا أن التحويلات تبدأ من المستوى الثاني لرياض الأطفال بمدارس اللغات الرسمية والمتميزة، ولا يوجد تحويلات بالمستوى الأول لرياض الأطفال 1 KG.

التحويلات بين المدارس

وأكدت المديريات التعليمية، أن التحويلات بين المدارس تبدأ بداية من 1 يوليو ولمدة شهر ونصف وحتي 15 أغسطس المقبل، وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 40، مشيرا إلى أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بالمدارس العربية، إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها ولا يجوز التحويل من المدارس العربية إلى مدارس اللغات بنوعيها طبقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 285.

ضوابط التحويل بين المدارس

- يجوز تحويل طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات ويجوز العكس.

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها علي أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس الخاصة للغات قيدًا صحيحًا وبعد استيفاء كافة الشروط ومنها سماح الكثافة واجتياز اختبار تحديد المستوى.

- لا يجوز تصعيد الطفل من المستوى الثاني لرياض الأطفال الي الصف الأول الابتدائي بذات النوعية من المدارس الا بتقديم جديد للأوراق للمرحلة الابتدائية.

- في جميع الأحوال يشترط أن يتم التحويل في حالة وجود أماكن شاغرة وبما لا يخل بالكثافة المقررة.

- يتقدم الراغب في التحويل بطلب إلى المدرسة طبقا للآتي:

- تحرير استمارة طلب التحويل بحضور ولي الأمر شخصيا.

- عدد 4 صورة شخصية حديثة.

وعلي المقبولين تقديم بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي 2023/2024 علي أن يقوموا بتسديد المصروفات خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويلات.

- أربع استمارات تحويل من المدرسة المطلوب التحويل منها يتم اعتمادهم من المدرسة الرسمية للغات القادم منها إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بديوان عام المديرية ويتم تسليم ورقتين منهم.