محافظ بني سويف يشهد احتفالية «يوم الطبيب»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات النقابة وإحياء ذكرى إنشاء أول مدرسة للطب.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي.

محافظ بني سويف يوجه الشكر والتهنئة للأطباء

وفي كلمته رحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من النقابة العامة لأطباء مصر والأساتذة والأكاديميين، وعمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، معربًا عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى هذه الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذي بادر وضحى في ادارة أزمة كورونا، وكان شعارهم الوحدة والتضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية.

رئيس جامعة بني سويف: لن ندخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية

وأعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، خلال كلمته، عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم الطبيب بإعتباره واحد منهم، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، معربًا عن تقديره للتعاون والتكامل بين المسئولين عن المنظومة الصحية بالمحافظة والتي تضم المستشفى الجامعي و مديرية الصحة والتأمين الصحي ونقابة الأطباء، إذ أن خدمة المجتمع المحيط بالجامعة سواء على مستوى تقديم الخدمات الطبية المتميزة أو الجانب التوعوي يعد من أهم أدور الجامعة بجانب العملية التعليمية والبحث العلمي.