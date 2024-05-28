كاتب صحفي: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية

أكّد الكاتب الصحفي جمال رائف أنّ الحوار الوطني هو أحد أهم مكتسبات ومسارات العمل على صعيد البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، لافتا أنّ استدعاء الحوار الوطني الآن في ظل هذه الظروف والتحديات التي تواجه الوطن، هو هام للغاية.

الحوار الوطني هو أحد أهم مكتسبات العمل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ الحوار الوطني يؤكد أن الدولة حريصة على تكوين دوائر العمل السياسي والاقتصادي سواء أحزاب أو مجتمع مدني او نخب سياسية واقتصادية وذلك لصناعة القرار المصري.

الحوار الوطني هام للغاية للحصول على أفكار خارج الصندوق

وتابع: «الحوار الوطني هام للغاية للحصول على أفكار خارج الصندوق، خاصة أن التحديات غير التقليدية دائما ما تحتاج إلى أفكار غير تقليدية، وحتى نستطيع أن نصل إلى هذه الأفكار علينا أن نجد مسارات عمل جديدة»، مؤكّدا أن الحوار الوطني هو أحد أهم مسارات العمل التي استحدثتها الدولة لمجابهة التحديات والمخاطر، مشيرا أن الحوار الوطني اثبت بالفعل نجاحه خلال الفترات الماضية.