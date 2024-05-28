رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات التيرم الثاني ويستطلع آراء الطلاب فيها

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الحالي 2023-2024؛ بكليتيّ التربية، والتربية الرياضية بالجامعة، والتي يتم انعقادها وسط إجراءات تنظيمية وإدارية؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات بصورةٍ منضبطة، وآمنة، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للامتحانات.

واطمأن رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وأكّد رئيس جامعة أسيوط ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية للامتحانات، وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وشدد المنشاوى خلال جولته على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة؛ لتوفير الهدوء، والمناخ الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات، وإتاحة جميع سبل الأمان والراحة لهم، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين، والمراقبين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب، وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات.

كما استطلع رئيس الجامعة خلال الجولة آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء انعقاد الامتحانات، مؤكّداً التصدي لأي إهمال أو تقصير أو أعمال، من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ولائحته التنفيذية.