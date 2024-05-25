جامعة أسيوط تخصص مكافأة 100 ألف جنيه لكل كلية معتمدة مؤسسيا

خصص مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة؛ 100 ألف جنيه لكل كلية تم اعتمادها مؤسسياً، أو تم تجديد اعتمادها، بدءاً من العام الجامعي 2023، و50 ألف جنيه لكل برنامج تم اعتماده، في إطار حرص جامعة أسيوط على تحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وضمان الجودة في أساليب الأداء.

المنشاوي: الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي في بيان، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، وتستهدف تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن حصول الكليات والبرامج على الاعتماد المؤسسي يُعد نتاجا لفريق عمل الجامعة بالكامل.