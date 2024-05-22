رئيس جامعة أسيوط: نسعى لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع روسيا

كرّم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الوفد الطلابي الروسي من جامعة بيتاجورسك الحكومية بروسيا الاتحادية، في ختام زيارتهم العلمية والثقافية لجامعة أسيوط، وإتمام البرنامج التدريبي المكثف لتعليم اللغة العربية، الذس امتد على مدار شهر ونصف، مقدما هدايا تذكارية وشهادات تقدير للوفد الطلابي التي ترمز إلى الثقافة والحضارة الروسية.

المنشاوي: التبادل الطلابي يُعد فرصة حقيقية لتقديم صورة ذهنية إيجابية عن مصر

في مستهل اللقاء؛ رحب الدكتور أحمد المنشاوي بالوفد الطلابي الروسي، مؤكدا أن التبادل الطلابي يُعد فرصة حقيقية لتقديم صورة ذهنية إيجابية عن مصر، وفرصة لتبادل أفكار الطلاب المصريين مع الشباب من جميع أنحاء العالم، فضلا عن توطيد أواصر التعاون العلمي والثقافي.

جامعة أسيوط تتميز بعلاقات وثيقة مع الجامعات الروسية

وأوضح المنشاوي؛ أن جامعة أسيوط تتميز بعلاقات وثيقة مع الجامعات الروسية على مدار السنوات السابقة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم العلمية والثقافية والاجتماعية لضيوفها من الطلاب الوافدين.

و فى كلمتها نيابة عن أعضاء الوفد الطلابي، أعربت السيدة ميلينا، معلمة اللغة الروسية عن سعادتها البالغة بتلك الزيارة، وما وفرته الجامعة من حسن استقبال، وضيافة للوفد، مؤكدة على ما تتمتع به جامعة أسيوط من مكانة علمية مرموقة بين الجامعات.