جامعة أسيوط تعلن رفع المقررات الدراسية للطلاب على منصة Thinqi بداية العام المقبل

أعلنت جامعة أسيوط، رفع المقررات والكتب الدراسية على منصة الجامعة thinqi، وذلك بداية من العام الجامعي 2024/ 2025 على مستوى جميع كلياتها وبرامجها الخاصة.

تفعيل وسائل تعليمية مواكبة لتطورات العصر

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تتبنى خطة تركز على تفعيل وسائل تعليمية مواكبة لتطورات العصر والتحديات العالمية؛ لدعم التنمية المستدامة ورؤية مصر التعليمية والبحثية 2030، مشيرا إلى أهمية التحول نحو جامعة رقمية، وتفعيل خطوات الكتاب الإلكتروني بشكل كامل، والاستغناء عن الكتب الورقية على مستوى جميع الكليات والبرامج الخاصة.

تفعيل الكتاب الإلكتروني بشكل كامل

واستعرض المنشاوي، تقريرا مقدما من الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب حول ما تم إنجازه في عمل منصة thinqi، إذ نظمت الجامعة العديد من الندوات وورش العمل للبدء في وضع المناهج الدراسية والخدمات التعليمية الخاصة على المنصة؛ لمواكبة تطوير وسائل التعليم وتقليل النفقات، والتأكيد على دقة ومعايير وضع الامتحانات وطرق التصحيح النموذجي، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التعليم ونظم المعلومات الإدارية، تحت إشراف الدكتور على حسين، وخالد فتحي مدير مركز التعليم الإلكتروني، وأحمد عاطف مسؤول بنك المعرفة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومنسقي الكليات.

وأشار عبد المولى إلى حرص جامعة أسيوط على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلاب، وتدعيم وتعزيز التعليم عن بعد، مؤكدا أهمية دور مركز تعليم تطوير التعليم في مد جسور التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري وقطاع التعليم والطلاب بالجامعة؛ من خلال تقديم وسائل تعليمية حديثة، وتوطيد العلاقات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال التواصل المباشر وغير المباشر.