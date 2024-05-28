«العربي الناصري»: الحوار الوطني قادر على وضع تصور اقتصادي يفيد الجميع

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والتي نوه خلالها إلى أن الحكومة ستستعين بـ«الحوار الوطني» لوضع تصور اقتصادي.

الحوار الوطني

وقال أبو العلا، في بيان له، إن الحوار الوطني يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لذ هو قادر على وضع تصور اقتصادي يفيد الجميع، مشيرا إلى أن حزب العربي الناصري الديمقراطي يعمل من خلال مشاركته في تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا على وضع تصورات قوية بشأن خطة اقتصادية لمصر.

ملف الأمن القومي

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن جميع الأحزاب الكائنة بتحالف الأحزاب المصرية لديها رؤية اقتصادية، وتقدمنا برؤيتنا الاقتصادية خلال مناقشات الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، مؤكدا أن الحزب سيضع رؤية اقتصادية تتضمن التحديات والحلول الاقتصادية.

وأشارت إلي أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خطوة مهمة، تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصري خلف الدولة المصرية وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري في ظل الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، مؤكدا أن هذه خطوة سوف تثري المناقشات بالحوار الوطني.