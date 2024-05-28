رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. من لهم الحق في استلامه من المدرسة؟

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 ومقار اللجان الامتحانية والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، وذلك استعداداً لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وأكّدت وزارة التعليم أنَّه يمكن الاستعلام عن رقم الجلوس الثانوية العامة الخاص بطلاب الصف الثالث الثانوي من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب، وفي حالة عدم وجود بريد إلكتروني يمكن الحصول عليه من حساب الطالب علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وأعلنت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، أن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي (الدور الأول) للعام الدراسي 2023-2024، وصلت للمدارس اليوم .

من لهم الحق في استلام رقم الجلوس؟

وطالبت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في بيان، الطلاب بالتوجه لقسم شئون الطلاب لاستلامها في مواعيد العمل الرسمية، موضحة أنَّ من لهم حق استلام رقم الجلوس، هم: الطالب بشخصه أو ولي أمره (قرابة من الدرجة الأولى) الأب أو الأم أو الأخ بموجب بطاقة الرقم القومي (سارية).