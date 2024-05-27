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تقدر في 10 أيام.. «حياة كريمة» تطلق المرحلة الثانية من مراجعات الثانوية العامة

كتب:

صفية النجار ويسرا البسيوني
08:37 م | الإثنين 27 مايو 2024
مراجعات تقدر في 10 أيام

مراجعات تقدر في 10 أيام

تستعد مؤسسة حياة كريمة لبدء مرحلة جديدة من مبادرة «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بدءا من يوم 29 مايو الجاري، لمراجعة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة «أدبي، علمي علوم، علمي رياضة».

مراجعات تقدر في 10 أيام للثانوية العامة

وتقدم مؤسسة حياة كريمة مراجعات «تقدر في 10 أيام» لطلاب الثانوية العامة، بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة فاهم، خطوة بخطوة، كما تقدم الدعم الأكاديمي والنفسي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة.

وكانت مؤسسة حياة كريمة، قدمت أمس الأحد، مراجعة لمادتي الجغرافيا واللغة الإنجليزية، مع محمد أبو رية خبير مادة الجغرافيا، ومحمد السيد معلم أول لغة إنجليزية.

وتكون المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة متاحة بالكامل على قناة مؤسسة حياة كريمة على اليوتيوب وعلى تطبيق «تعليمي» لفودافون، من هنـــــــــــا.

جلسات الدعم النفسي لأولياء أمور وطلاب الثانوية العامة

ومن ناحية أخرى تقدم مؤسسة حياة كريمة محاضرات الدعم النفسي «أونلاين» لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، ضمن مبادرة «تقدر في 10 أيام»، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، عبر تطبيق زوم، من الساعة السادسة للثامنة مساءً.

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بقلم صفية النجار ويسرا البسيوني