ناقد: أسامة أنور عكاشة كان يعرض الظواهر السلبية الاجتماعية في إطار كوميدي

قال الناقد أحمد سعد، إنّ شخصية الكاتب وثقافته، هي أساس من أساسيات الدراما، لافتا أنّ هذه الشخصية تطغي على كتابات المؤلف، موضحا: «مش معنى أنه بيكتب حاجة كوميدي أن المسلسل يبقى كله نكت».

شخصية الكاتب أساس من أساسيات الدراما

وأضاف خلال لقائه الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية «الأولى المصرية»، أنّ الكوميديا السوداء تعني انتقاد ظواهر سلبية في المجتمع، موضحا: «أنا عندي ظواهر داخل المجتمع، لابد إني انتقدها بشكل ما، وأنا شايف إنها سلبية ولكن بعرضها في إطار كوميدي».

مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش

وتابع أن مسلسل «أنا وأنت وبابا في المشمش»، يُصنف من أعمال الكوميديا السوداء، فهو يحارب الفساد، مواصلًا: «المخرج محمد فاضل لما دخل هذا المسلسل بقوله داخل معاك كام حلقة قالي 29 حلقة قبل التصوير، والحلقة الـ30 كانت لسه بتتكب، بس هو عارف النهاية هتكون إيه، إني ممكن أقول كل اللي عايزه لكن في إطار البسمة والضحكة».

وأوضح الناقد أحمد سعد، أنّ أعمال أسامة أنور عكاشة المُصنفة كوميديا، كانت تعرض ظواهر سلبية مجتمعية لكن في إطار كوميدي.