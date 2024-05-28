فاصل من اللحظات السعيدة في المركز الثاني على قائمة إيرادات أمس بـ276 ألف جنيه

احتل فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، بطولة هنا الزاهد، وهشام ماجد، المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المتنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق أمس إيرادات بلغت 276 ألف جنيه في دور العرض، ليحقق إجمالي إيرادات تقترب من 55 مليون جنيه.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، وتدفعهما الصدفة لبعض السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.