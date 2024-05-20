فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحتل المرتبة الثالثة بـ261 ألف جنيه

احتل فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، بطولة الفنانة هنا الزاهد، وهشام ماجد، المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، مقارنة بالأفلام المنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق أمس إيرادات بلغت نحو 261 ألف جنيه بدور العرض.

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.