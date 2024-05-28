الجارديان تكشف كارثة بطلها الموساد.. التهديد وصل للمحكمة الجنائية الدولية

كشفت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، يوسي كوهين، متورط في مؤامرة سرية للضغط على محكمة العدل الدولية، إذ هدد المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية، وحاول الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب في غزة.

بنسودا قدمت تقارير لمجموعة من مسؤولي المحكمة حول محاولات كوهين للتأثير عليها

وأكدت 4 مصادر أن بنسودا قدمت تقارير لمجموعة صغيرة من المسؤولين الكبار في المحكمة حول محاولات كوهين للتأثير عليها، بسبب قلقها من طبيعة سلوكه العنيف والمستمر.

ووصل هذا التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، إلى ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب سلوك بلاده في حربها على غزة.

ويأتى تورط كوهين في هذه العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية، أثناء توليه منصب مدير الموساد.

كوهين كان يعمل بمثابة "رسول غير رسمي" لنتنياهو

وصرح مصدر إسرائيلي مطلع على العملية ضد بنسودا، بأن هدف الموساد كان التأثير على المدعي العام أو استخدامها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل.

وقال آخر إن كوهين كان يعمل بمثابة «رسول غير رسمي» لنتنياهو.

ويعد كوهين، واحدًا من أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت، ويظهر كقوة سياسية بذاته في إسرائيل، وقاد شخصيًا تورط الموساد في حملة استمرت لما يقرب من عقد من الزمان بهدف تقويض المحكمة.