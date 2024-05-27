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«المستقلين الجدد»: الاحتلال الإسرائيلي يستهين بقرارات محكمة العدل الدولية

كتب:

محمد أباظة
10:39 ص | الإثنين 27 مايو 2024
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

اكد حزب المستقلين الجدد إدانته لما قامت به اسرائيل أمس من هجوم بري وجوي على غرب رفح الفلسطينية، والذي راحت ضحيته العشرات من الشهداء والمصابين، وهو الهجوم الذي حاولت اسرائيل تبريره بمبرارات غير منطقية.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه المذبحة تعتبر استهانة بقرارات محكمه العدل الدوليه المطالبة بوقف العمليات العسكريه في رفح الفلسطينية، واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية المدنيين.

استهانة إسرائيلية بقرارات محكمة العدل الدولية

وأضاف «عناني»، أن ماحدث في رفح الفلسطينية بمثابة جريمة جديدة من جرائم اسرائيل في غزة، وتصعيد جديد للحرب في غزة، حيث أن غرب رفح الفلسطينية من المناطق المفترض أنها آمنة.

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب وئيس الحزب، أن ماتقوم به إسرائيل الآن يعرقل كل الجهود لوقف الحرب والوصول لهدنه ويعتبر الدعوة لاستئناف المفاوضات غير منطقيه للعالم وللجانب الفلسطيني.

وجدد الحزب مناشدة العالم كله بالعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مع التاكيد على التأييد المطلق للقيادة السياسيه التي تدير هذا الملف برؤية واضحة وثوابت وطنية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.