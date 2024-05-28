وزير الزراعة يشيد بأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إفريقيا

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أسامة الليثي، السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بهدف دعم مبادرة الصحة النباتية في أفريقيا، والتي اطلقتها الاتفاقية الدولية للصحة النباتية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في عام 2023.

وخلال الاجتماع أشاد القصير بأمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، لدورها المهم في مواجهة التحديات بالصحة النباتية بالقارة الإفريقية، والذي تسببه الآفات والأمراض من فقد هائل في إنتاجيات المحاصيل الزراعية، وضعف منظومة الأمن الغذائي، والتاثيرات السلبية على التجارة الدولية بين دول العالم المختلفة.

الاكتشاف المبكر للآفات

ووجه السكرتير العام للاتفاقية الدولية، الشكر إلى وزير الزراعة على هذه الفرصة، لعرض الآليات العملية، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية في الاكتشاف المبكر للآفات، من خلال المتابعة الدورية والمسح الشامل لمناطق الزراعات، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الكشف المبكر عن الآفات الحشرية والمرضية.

دعم منظومة الصحة النباتية في إفريقيا

وترجع أهمية هذه المبادرة لكونها أداة مهمة في دعم منظومة الصحة النباتية في إفريقيا، والتي يصل عددها إلى 54 دولة، فضلا عن تأهيل الكوادر العاملة في مجال الصحة النباتية بالحجر الزراعي والمعاهد البحثية المتخصصة في هذا المجال.