وظائف وزارة الزراعة 2024.. اعرف المهارات المطلوبة من المتقدمين

أعلنت وزارة الزراعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، من بينها مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، التابعة للوزير مباشرة، وتتضمن الشروط اللازمة لشغل الوظيفة نوعين من المهارات وهي المهارات الفنية والأساسية للوظائف المطلوبة، وجاءت كالتالي:

المهارات الفنية لوظائف وزارة الزراعة 2024

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام التام بكل اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

المهارات الأساسية لوظائف وزارة الزراعة 2024

وتشمل المهارات الأساسية اللازمة لشغل وظائف وزراة الزراعة، الآتي:

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة، لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

- أن يكون حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون قد وقع عليه جزء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

- خبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة خمس سنوات على الأقل.

- استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية.