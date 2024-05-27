مديرية الزراعة بالقليوبية تعلن عن وظيفة جديدة.. اعرف موعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجود وظيفة قيادية شاغرة عبارة عن مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي، حيث يبدأ التقديم اليوم ويستمر حتى 27 يونيو المقبل.

المهارات الأساسية للوظيفة

وحددت مديرية الزراعة بالدقهلية، المهارات الأساسية لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي وجاءت كالتالي:

- وضع البرامج وإصدار الأوامر والتعليمات لإنجاز الأعمال.

- يُشرف على الجمعيات التعاونية بمختلف مستوياتها؛ للوقوف على مدة تنفيذ خطة الجمعيات التعاونية داخل المحافظة.

- يشرف على إعداد المذكرات والتقارير التي تتعلق بمختلف أنواع النشاط التعاوني الزراعي داخل المحافظة.

يشرف على تسويق المحاصيل تعاونياً.

المهارات الفنية للوظيفة

أما عن المهارات الأساسية لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي وجاءت كالتالي:

-القدرة على القيادة والتوجيه.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقرارات التي تحكم سير العمل بالمديرية.

سنوات الخبرة لشغل الوظيفة

- قضاء مدة بينية قدرها (عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة الأول (أ) أو قضاء مده كلية قدرها 17 عاما على الأقل في وظيفة تتفق وطبيعة عمل هذه الوظيفة.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها:

- المؤهل العلمي.

- المؤهلات الإضافية.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي مارسها.

- تقارير الكفاية.

الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى.

- بيان بأبرز إنجازاته وإسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابله للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.

تقدم الطلبات باليد خلال شهر من تاريخ الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

طريقة التقديم على الوظيفة

وأوضحت المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظيفة أن يتقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومرفقا به 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6، و7 ملفات (أصل + 6 صور)، كما يمكن لراغبي التقديم الغطلاع علي الشروط وتفاصيل الوظيفة.