رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات في كليتي الزراعة والعلوم

كتب:

اسلام فهمي
12:59 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال الامتحانات بكليتي الزراعة والعلوم

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال الامتحانات بكليتي الزراعة والعلوم

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكليتي الزراعة والعلوم، رافقه خلالها الدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد علي، القائم بعمل عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين.

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال الامتحانات

وتفقد رئيس جامعة المنيا لجان امتحانات المستوى الأول والثاني بكلية الزراعة، حيث يؤدي طلاب المستويين امتحاناتهم في مادة نحل العسل، كما تفقد لجان طلاب المستوى الثاني بكلية العلوم، والتي يؤدي الطلاب اختباراتهم.

توفير الأجواء الملائمة للطلاب

وتابع «فرحات»، مدى مُطابقة الورقة الإمتحانية لمعايير الجودة، مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان، وتركه بخارجها؛ منعًا لأية حالات غش، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

اقرأ المزيد:

«صحة المنيا»: خدمات طبية لـ105 آلاف مواطن في المستشفيات خلال 30 يوما

تحرير 136 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية في مراكز المنيا

رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطة إبشادات المرشحة في مركز ملوي

حملات نظافة وتمهيد طرق ودعم منظومة الإنارة في مراكز المنيا

محافظ المنيا: توريد 307 آلاف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية الموسم
بقلم اسلام فهمي