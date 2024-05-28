رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات في كليتي الزراعة والعلوم

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكليتي الزراعة والعلوم، رافقه خلالها الدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد علي، القائم بعمل عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين.

رئيس جامعة المنيا يتفقد سير أعمال الامتحانات

وتفقد رئيس جامعة المنيا لجان امتحانات المستوى الأول والثاني بكلية الزراعة، حيث يؤدي طلاب المستويين امتحاناتهم في مادة نحل العسل، كما تفقد لجان طلاب المستوى الثاني بكلية العلوم، والتي يؤدي الطلاب اختباراتهم.

توفير الأجواء الملائمة للطلاب

وتابع «فرحات»، مدى مُطابقة الورقة الإمتحانية لمعايير الجودة، مشددًا على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان، وتركه بخارجها؛ منعًا لأية حالات غش، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.